Diego Hypolito retorna para circo após abandoná-lo para entrar no BBB 25

Diego Hypolito, 38, voltará a se apresentar com o espetáculo musical Abracadabra, do Reder Circus.

O que aconteceu

O ginasta retornará aos picadeiros a partir desta noite. Neste final de semana, ele retoma as apresentações em Ribeirão Preto, onde o circo permanecerá por tempo indeterminado.

Para Diego para o circo, é retornar para casa. "Eu nunca tinha me imaginado dentro de um circo, hoje, eu posso dizer com toda certeza: esse picadeiro é minha segunda casa", afirma o ex-BBB. "O circo me transformou, me curou em muitos momentos difíceis, eu sou completamente apaixonado por essa arte que emociona, inspira e resgata sonhos".

Após descobrir pela televisão que Diego Hypolito participaria do reality show da Globo, Frederico Reder, idealizador do Reder Circus, celebra o retorno do atleta. "Ter o Diego de volta é ter a família completa novamente, ele saiu do Big Brother e está voltando pra casa, ele encerra o espetáculo de uma forma linda, e o público pode esperar se emocionar e se inspirar, ele é o nosso grande herói", afirma.

Hypolito se mostra grato pela oportunidade recebida por Fred, a quem ele responsabiliza por transformar sua vida. "O Fred me desafiou a fazer coisas que eu jamais imaginei, cantar, falar com o público... e hoje isso faz parte de quem eu sou, o circo me deu uma nova vida", garante.