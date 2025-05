Deborah Secco realiza transplante de sobrancelha; veja antes e depois

Deborah Secco passou por um transplante de sobrancelha; veja o antes e depois.

O que aconteceu

A técnica é similar ao transplante capilar, consiste em retirar os fios de outras regiões do corpo do paciente, como a nuca, e implantá-los na sobrancelha.

A atriz contou que tinha um incômodo pela sua sobrancelha ser assimétrica. "A minha sobrancelha sempre foi muito diferente uma da outra e elas eram bem arqueadas, bem chapeuzinhos, sabe? O que me dava uma cara mais pesada, mais de brava. E eu sempre tentei, tirando elas ou com design de sobrancelhas, fazer com que ficassem mais parecidas e mais retas, assim. Mas nunca tinha conseguido", conta em papo com o gshow.

A artista ressaltou que ficou feliz com o resultado final. "Quando soube da possibilidade do transplante, fiquei muito encantada, mas confesso que superou todas as minhas expectativas. Minha vida mudou, meu rosto mudou, minha autoestima mudou, o tempo que eu gasto me arrumando no dia a dia mudou. Estou muito, muito feliz com o resultado mesmo".