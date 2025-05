Cinco anos após anunciar aposentadoria, Michael J. Fox atuará em série

Michael J. Fox, 63, voltará a atuar após ter anunciado sua aposentadoria.

O que aconteceu

O ator, que ficou famoso pelo filme "De Volta Para o Futuro", dizia ter se aposentado em 2020, quando participou da série "The Good Fight". Na época, o ator apontou a piora de sua saúde em razão do Parkinson como a justificativa para a aposentadoria.

No entanto, Michael voltará a atuar em breve. Segundo informações do Hollywood Reporter, ele fará uma participação especial na nova temporada de "Falando a Real", série da Apple TV+.

No novo trabalho, ele contracenará com Harrison Ford, protagonista da produção. Na trama, Ford interpreta Paul, um terapeuta que enfrenta o Parkinson.

Diagnosticado há mais de 30 anos com a doença, Michel J. Fox é uma referência no enfrentamento da condição. Ele possui uma fundação que apoia no tratamento e pesquisa do Parkinson.