Chris Brown permanece sob custódia até novo julgamento após prisão no Reino Unido

O rapper norte-americano Chris Brown continuará sob custódia no Reino Unido até 13 de junho, quando voltará a comparecer à Justiça britânica por uma acusação de lesão corporal grave.

A decisão, noticiada pela imprensa internacional, foi tomada nesta sexta-feira, 16, durante uma audiência no Manchester Magistrates' Court, no norte da Inglaterra, um dia após sua prisão em um hotel cinco estrelas na cidade.

Durante a sessão, a juíza Joanne Hirst transferiu o caso para a Southwark Crown Court, em Londres, instância responsável por julgar crimes considerados graves no sistema britânico. A magistrada negou o pedido de fiança, aceitando o argumento da promotoria de que o artista representa risco de fuga.

Segundo a promotora Hannah Nicholls, o suposto ataque ocorreu em fevereiro de 2023, em uma balada movimentada no bairro de Mayfair, região central de Londres. Imagens de câmeras de segurança mostram Brown atingindo o produtor musical Abe Diaw diversas vezes com uma garrafa antes de persegui-lo e continuar a agressão com socos e chutes.

Chris Brown se apresentava no Reino Unido na época do suposto ataque, durante uma turnê internacional. Atualmente, ele se prepara para a Breezy Bowl XX Tour, turnê comemorativa dos seus 20 anos de carreira. A série de shows inclui dez datas no Reino Unido e na Irlanda, com apresentações marcadas entre 15 de junho e 3 de julho.

Agora, a continuidade da turnê é incerta devido à investigação em andamento. Diaw, além da queixa criminal, também abriu um processo civil contra Brown, pedindo 16 milhões de dólares (R$ 89,7 milhões na cotação atual) por danos físicos e morais.

Essa não é primeira vez que o cantor é acusado por esse tipo de comportamento. Em 2009, ele foi preso por agressão à cantora Rihanna, sua então namorada.