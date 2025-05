Capital do Samba, no Rio, reforça onda de grandes festivais do gênero

A onda de grandes festivais de samba leva ao Rio de Janeiro, neste fim de semana, a edição 2025 do Capital do Samba. O evento reúne Zeca Pagodinho, Sorriso Maroto e outros, num total de dez atrações.

O que vai acontecer

Os shows tomam a Marina da Glória, no Rio, no sábado e no domingo. Zeca, Dilsinho, Thiaguinho, Menos é Mais e Pixote se apresentam no primeiro dia. O domingo tem Sorriso Maroto, Xande de Pilares, Péricles, Ferrugem e Belo.

Os portões abrem às 16h, no sábado; e às 15h, no segundo dia. O canal Multishow vai transmitir.

É a terceira vez que o Capital do Samba é realizado. Seis das dez atrações da edição de 2025 participaram do festival também no ano passado: Dilsinho, Menos é Mais, Sorriso Maroto, Xande, Péricles e Ferrugem.

São Paulo também samba

Na semana passada foi a capital paulista que recebeu um grande festival do gênero, o Samba Sampa SP, e neste fim de semana São Paulo entra na agenda do ziriguidum com um minifestival. Samba 90 Graus reúne no sábado, no Espaço Unimed, três expoentes do samba dos anos 1990.

Chrigor, que ficou conhecido no grupo Exaltasamba; Netinho de Paula (Negritude Jr.) e Márcio Art (Art Popular) sobem ao palco da casa. A reunião do trio foi marcada pelo lançamento do DVD "Samba 90", cujo repertório é o foco do show.

Em Porto Alegre

Fãs de samba também têm opções de grandes shows em Porto Alegre, ainda que, neste caso, não sejam festivais. No sábado, o grupo Raça Negra faz show gratuito no Parque da Redenção. No mesmo dia, Martinho da Vila se apresenta no Auditório Araújo Vianna, com ingressos pagos.

Veja tudo que tem