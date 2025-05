Cantora pop testemunha que Sean "Diddy" Combs abusou de namorada

Por Jack Queen

NOVA YORK (Reuters) - A cantora pop Dawn Richard disse a um júri nesta sexta-feira, no julgamento de Sean "Diddy" Combs por tráfico sexual, que muitas vezes viu o magnata do hip-hop agredir sua então namorada, Casandra Ventura, que já havia testemunhado que Combs a abusou física e emocionalmente durante seus 11 anos de relacionamento.

A cantora relatou um incidente ocorrido na casa de Combs em Los Angeles, em 2009, quando o artista bateu em Ventura e a arrastou escada acima pelos cabelos. Em seguida, ela disse ter ouvido vidros quebrando e gritos.

"Ele desceu as escadas gritando, agressivo, perguntando onde estava sua comida e começou a bater nela na cabeça e a espancá-la no chão na nossa frente", disse Richard ao júri no tribunal federal de Manhattan, no quinto dia de depoimentos.

Richard disse que, no dia seguinte, Combs chamou ela e outras pessoas que testemunharam a agressão para o estúdio, deu flores a todos e disse que suas carreiras seriam prejudicadas se relatassem o ocorrido.

Combs, de 55 anos, se declarou inocente de cinco acusações criminais de conspiração para extorsão, tráfico sexual e transporte com intenção de promover prostituição. Ele está preso desde setembro em uma penitenciária no Brooklyn, quando não está em tribunal. Se condenado por todas as acusações, poderá pegar de 15 anos de prisão até prisão perpétua.

Ventura, de 38 anos, cantora de R&B conhecida como Cassie, disse ao júri anteriormente que Combs a coagiu e chantageou para que participasse de festas sexuais regadas a drogas que ele chamava de "Freak Offs", elemento central da acusação.

Ela afirmou ter sofrido anos de abuso físico e emocional durante o tumultuado relacionamento dos dois.

Dawn Richard deve retomar seu depoimento na segunda-feira. O julgamento pode durar até dois meses.

Combs, anteriormente conhecido como Puff Daddy e P. Diddy, fundou a gravadora Bad Boy Records e é creditado por ajudar a transformar artistas como Mary J. Blige, Faith Evans, Notorious B.I.G. e Usher em estrelas nas décadas de 1990 e 2000.

(Reportagem adicional de Jonathan Stempel)