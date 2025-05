Cantor Chris Brown é mantido sob custódia após decisão de tribunal britânico

MANCHESTER, Inglaterra (Reuters) - O cantor norte-americano Chris Brown foi mantido sob custódia após comparecer a um tribunal britânico nesta sexta-feira, acusado de causar lesões corporais graves no que a promotoria disse ter sido um "ataque não provocado" em uma boate de Londres em 2023.

Brown foi acusado por um incidente ocorrido em 19 de fevereiro de 2023, quando o cantor supostamente atacou um produtor musical com uma garrafa na boate Tape, no centro de Londres.

O cantor de 36 anos foi preso em um hotel em Manchester, no norte da Inglaterra, e compareceu à Corte de Magistrados de Manchester na manhã de sexta-feira. A promotora Hannah Nicholls disse que Brown cometeu um "ataque não provocado com uma arma em uma boate cheia de pessoas".

O astro de R&B, conhecido por sucessos como "Loyal", "Run It" e "Under the Influence", iniciaria uma turnê mundial no próximo mês, incluindo shows em Manchester.

Brown, duas vezes ganhador do prêmio Grammy, tinha programado estrear sua turnê "Breezy Bowl XX" em 8 de junho na Holanda.

A juíza Joanne Hirst determinou a manutenção da custódia de Brown antes de sua próxima apresentação na Corte Southwark Crown, em Londres, no dia 13 de junho.

(Reportagem de Phil Noble em Manchester e Sam Tobin e Sam Tabahriti em Londres)