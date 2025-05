Como é vida de Bruno Gissoni e Yanna Lavigne em sítio em Minas Gerais?

Bruno Gissoni, 38, e Yanna Lavigne, 35, se mudaram com as filhas Maria Madalena e Amélia para Itamonte, em Minas Gerais.

O que aconteceu

Família se mudou para um sítio para ter mais qualidade de vida. "Amo correr as horas com você. Nossa escolha de morar no mato tem não só a ver com qualidade de vida, mas principalmente qualidade do tempo. Do tempo junto, do tempo com nosso espaço", destacou a atriz em uma publicação no Instagram.

Propriedade tem vista para floresta e montanhas. A artista compartilhou detalhes da rotina na rede social ontem, mostrando que cozinha no fogão à lenha, os quatro tomam café da manhã juntos e, depois, leva as crianças para a escola.

Além dos trabalhos na televisão, Bruno Gissoni e Yanna Lavigne investem em chalés de vidro. Os espaços podem ser reservados por hóspedes e contam com jardim agroflorestal.

Sítio de Bruno Gissoni e Yanna Lavigne em Minas Gerais Imagem: Reprodução/Instagram