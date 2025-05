Bruna Biancardi faz publi de aposta, mas inclui alerta de jogo responsável

Bruna Biancardi, 31, compartilhou na manhã de hoje, em suas redes sociais, publicidades para uma casa de apostas.

O que aconteceu

Nos vídeos, a influenciadora digital aparece jogando no próprio celular e divulgado a marca. As peças foram divulgadas nos stories do perfil dela no Instagram, seguido por uma média de 13,6 milhões de pessoas.

Bruna, entretanto, fez questão de incluir alertas sobre vício em jogo nessas propagandas. "Jogue com responsabilidade. Não há garantia de ganhos. Apenas para maiores de 18 anos. Se você tem problemas com vícios, não jogue", escreveu ela, no topo de um dos vídeos.

Na sequência, a namorada de Neymar sugeriu a leitura de textos sobre educação financeira. "Se você ou alguém que você conhece está enfrentando dificuldades com vício em jogos, procure ajuda especializada. Existem instituições sérias e gratuitas que oferecem suporte psicológico e orientação financeira", explicou, junto a links do site do Governo Federal sobre tais temas.