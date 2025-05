Ator de novelas mexicanas do SBT é preso por roubo e violência doméstica

Pedro Moreno, 44, foi preso na madrugada de hoje na Flórida, acusado de roubo e violência doméstica contra sua esposa, Bárbara Estévez.

O que aconteceu

O ator cubano foi denunciado pela própria Bárbara. Segundo o jornal Daily Mail, a confusão começou quando Pedro encontrou no celular dela indícios de que ela o teria traído com outro homem. Os dois então iniciaram uma forte discussão, com ele se recusando a lhe devolver o aparelho. Foi quando Bárbara chamou a polícia, usando o celular da filha mais velha, de 21 anos.

Moreno deixou a cadeia horas depois, mediante pagamento de US$ 1 mil em fiança, e deu a entender que está se divorciando da companheira. "Vamos lidar com isso da mesma forma que sempre lidamos. Estamos em um mundo de adultos. O que decidirmos daqui para a frente é um problema nosso. E tudo isso veio a público porque a situação tomou uma proporção que não precisava ter tomado", afirmou ele, em conversa com a imprensa na saída da prisão.

Posteriormente, Bárbara demonstrou arrependimento da denúncia contra Pedro e negou que ele tenha sido, de fato, violento. "Eu não sabia que, ao ligar [para a polícia], eles teriam que fazer uma investigação completa e basicamente levá-lo preso, senão eu nunca teria ligado, porque ele nunca foi violento. Existe alguma forma de encerrar o caso? Ele não é uma pessoa violenta. Nunca tivemos um problema como esse antes", declarou ela, em audiência virtual.

Pedro Moreno é conhecido por seu trabalho em novelas mexicanas, como "Três Vezes Ana" (2016) e "Contigo Sim" (2021), ambas exibidas pelo SBT. Atualmente, ele grava para a Televisa o folhetim "A.Mar - Dónde el Amor Teje sus Redes".