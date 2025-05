'A velhice é o jovem que deu certo', afirma ator Othon Bastos aos 91 anos

Aos 91 anos, Othon Bastos fez uma análise sobre vida e envelhecimento no novo episódio da série "Tempo Rei" (GloboNews).

O que aconteceu

Em conversa com a jornalista Leilane Neubarth, Othon refletiu sobre os aprendizados de mais de nove décadas e disse que a vida é extraordinária. "Mesmo com todos os problemas, com todas as situações difíceis, viver é essencial. A velhice é um jovem que deu certo", afirma.

O ator será o convidado do segundo episódio da série "Tempo Rei", para falar sobre a longevidade. O programa irá ao ar na próxima segunda-feira, às 23h30.

O episódio ainda destacará a importância de manter-se ativo profissionalmente ao longo da vida. Com apenas três episódios, a série investiga os avanços da ciência, o mapeamento genético, os hábitos alimentares e a prática de exercícios físicos que podem influenciar diretamente na longevidade.