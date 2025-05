Amado Batista se submete a transplante capilar; veja resultado

Amado Batista, 74, passou recentemente por um transplante capilar para contornar a calvície.

O que aconteceu

Segundo o jornal Extra, o cantor realizou o procedimento há um mês, em uma clínica de Goiânia (GO). O resultado pôde ser conferido ontem, durante a gravação do DVD que homenageia os 50 anos de carreira do artista, como também nas redes sociais.

Amado se casou recentemente com a modelo Calita Franciele, 23. A união civil foi celebrada em 13 de março, na cidade de Água Boa (MT), três dias antes da cerimônia religiosa, que aconteceu em uma fazenda em Cocalinho (MG).

Poucos dias após o enlace, Calita teve de vir a público para desmentir os rumores de que estaria grávida do cantor. "Barriga de quem comeu muito, isso sim", escreveu ela nas redes sociais, ao compartilhar uma publicação que indicava as suspeitas de gravidez.