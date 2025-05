Whindersson Nunes detalha parte íntima, e Kerline demonstra interesse

Whindersson Nunes, 30, fez uma brincadeira nas redes sociais sobre sua parte íntima, algo que chamou atenção de Kerline, 33.

O que aconteceu

Após cruzar com uma publicação relatando homens bonitos com pênis feio, o humorista desabafou: "Ninguém fala sobre a solidão do homem feio do p*u bonito", escreveu no X.

Solteira, Kerline não perdeu tempo e usou a fala se Whindersson para dar em cima dele. "O homem feio eu já vi", respondeu a ex-BBB, deixando implícito seu interesse.

o homem feio eu ja vi -- Kerline (@Kerline) May 14, 2025

Logo na sequência, a influenciadora fez um desabafo em seu próprio perfil, lamentando não conseguir nenhum relacionamento. "Ninguém fala sobre a mulher engraçadinha que nunca da certo com ninguém".