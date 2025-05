Funkeira admite ter investido R$ 180 mil em plásticas: ‘Toda montada’

A funkeira Vanessa Panisset, conhecida pelo hit Deixa Baixo, falou abertamente sobre os cuidados com o corpo e os procedimentos estéticos que já realizou, acumulando um investimento de aproximadamente R$ 180 mil em cirurgias plásticas.

O que aconteceu

Segundo a artista, ela passou por três lipoaspirações e também aumentou o bumbum. Vanessa lista uma série de mudanças feitas tanto no corpo quanto no rosto. "Sou a famosa 'toda montada' (risos). Já fiz uma rinomodelação estruturada, três hidrolipos, sendo que a última me agradou bastante, tenho silicone nos seios e o bumbum com produto estético, que confesso que hoje gostaria de diminuir. Ainda tenho lente de contato dental", contou a cantora.

A funkeira disse que não descarta novos procedimentos. "Penso em fazer harmonização", entregou.

Apesar das intervenções estéticas, Vanessa afirma que a manutenção do corpo vem de uma rotina regrada de treinos e cuidados diários. "Hoje em dia, mantenho o corpo com musculação, procedimentos como massagens e drenagens, além de uma alimentação balanceada. Não é uma dieta, é uma reeducação alimentar. Quando percebo que exagerei num dia, compenso no outro. A verdade é que eu treino para poder comer o que gosto. Evito refrigerantes e frituras", afirmou.

A artista também relembrou os desafios enfrentados no início da carreira, quando sofreu preconceito por não se encaixar nos padrões corporais exigidos no funk. "Antes, eu era magra e cheguei a perder uma vaga de dançarina em uma empresa famosa do meio. Antigamente, o funk era muito exigente com o corpo, na época das mulheres frutas e das popozudas. Por isso, acabei fazendo procedimentos para me encaixar nesse perfil", finalizou.