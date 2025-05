Vale Tudo hoje (15): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (15) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Ivan fica indignado com as acusações de Raquel. Maria de Fátima avisa a Odete que conseguiu separar a mãe de Ivan. Heleninha fica animada ao saber que Ivan estará presente no campeonato de xadrez em sua casa. Celina hospeda Laís e Cecília em sua casa. Maria de Fátima se mostra interessada no campeonato de xadrez, e Afonso acaba a convidando. Marco Aurélio pede ajuda a Cláudia para encontrar sua mala com os dólares, e descobre que Rubinho pode ter etiquetado a mala errada. Freitas é orientado por Marco Aurélio a vasculhar a vida de Raquel. Ivan é recebido com hostilidade por Raquel na inauguração de seu restaurante.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.