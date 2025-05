Sucesso no BBB 9, Vovó Naná reaparece nas redes sociais

Famosa por sua participação no BBB 9 (Globo), Naiá Barros, 77, reapareceu nas redes sociais após um período prolongado de ausência.

O que aconteceu

Vovó Naná, como ficou conhecida, foi tietada em uma loja de bolos de São Paulo por um corretor de imóveis, que registrou - e compartilhou - o momento. "Amei conhecer! Pensa numa pessoa simpática", legendou ele, ao compartilhar a foto com a ex-BBB nos stories de seu Instagram.

Naná é lembrada pela relação carinhosa que desenvolveu com Ana Carolina Madeira, 41, dentro do Big Brother. As duas não se desgrudavam dentro do reality show e seguem próximas mesmo tantos anos após o programa.

A idosa tem aparecido menos na web desde 2018, quando sofreu cinco acidentes vasculares cerebrais. Sua última postagem no feed do Instagram é datada de fevereiro de 2022.