Samara Felippo detona 'pais' de bebês reborn: 'Suprir vazio emocional'

Samara Felippo, 46, compartilhou um vídeo ironizando pessoas que adotaram bebês reborn.

O que aconteceu

No vídeo compartilhado por ela em seu perfil do Instagram, Samara ironiza os cuidados com um bebê reborn. "As vantagens de ser mãe de um reborn: você não pariu, vem numa sacolinha, ou ganhou de alguma criança que não aguenta mais", começa listando.

Já na legenda, a atriz fez uma crítica aos "pais" de bonecas, que exigem os mesmos direitos de pais reais. "Se você gosta de brincar de boneca, quer ser lúdica, infantil, suprir um vazio emocional com um boneco de silicone, ok. Agora, achar que uma mãe de reborn tem direitos que uma gestante ou mãe real tem, não amor! Não, linda", escreveu.

Ela ainda destacou: "Ninguém precisa levantar do assento pra você sentar porque está com reborn 'no colo', você NÃO tem o direito de estacionar em vaga preferencial. E sem a menor necessidade de 'Dia da Cegonha Reborn' e não, você não precisa entrar numa briga judicial pela 'guarda'de um reborn. Meu Deus!!!".

Samara ainda criticou os gastos desnecessários com enxovais e produtos de higiene para os bonecos. "E gastar dinheiro com produtos pra 'cuidar' desse BONECO, é não ter onde gastar seu dinheiro!!! Me julguem mas tava engasgado! Tenho empatia pra muita coisa, mas chegamos num limite! Me cancelem e depois já pra terapia!!", disparou.