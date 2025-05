Salma Hayek aparece de topless em vídeo com bastidores de ensaio sensual

Salma Hayek, 58, aparece de topless em vídeo postado nas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz fez um ensaio sensual para a revista americana Sports Illustrated. Nas imagens, Salma posa de biquíni e topless em uma piscina.

A famosa compartilhou um vídeo com os bastidores do ensaio em suas redes sociais. "Bastidores do meu ensaio de capa para a edição de roupas de banho da Sports Illustrated", escreveu ela na legenda.

Hayek foi muito elogiada pelos seguidores. "Deusa", escreveu um fã. "Como pode ser tão linda assim?", questionou outra.