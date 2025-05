Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 16 a 24/5

Ryan conta que pode deixar a prisão. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Dona de Mim" (Globo) logo abaixo:

Sexta-feira, 16 de maio

Ryan conta para Durval que Yuri pode ajudá-lo a deixar a prisão. Dedé se perde de Kami, e Marlon ajuda a procurá-lo. Marlon salva Dedé de um acidente, e Kami se encanta por ele. Leo se incomoda com a proximidade entre Marlon e Kami, e Pam nota. Abel desiste de sair com Filipa, que se apoia em Danilo. Rosa, Filipa e Abel decidem fazer uma festa de aniversário para Sofia. Marlon comenta com Danilo que não quer magoar ninguém se envolvendo com Kami. Ryan vê uma publicação na rede social de Pam, em que Marlon dança com Kami. Leo chega com Dedé e transforma a festa de Sofia. Abel convida Leo para voltar a trabalhar em sua casa.

Sábado, 17 de maio

Leo aceita voltar a trabalhar na mansão de Abel, e os dois fazem um novo acordo. Stephany e Yara ficam felizes com a alegria de Leo ao estar perto de Sofia. Marlon discute com Leo sobre o passado dos dois. Marlon tem seu primeiro dia de trabalho na polícia, e Alan o observa com orgulho. Davi tentar se aproximar de Leo, mas Sofia os interrompe. Jaques anuncia que a coleção de Filipa fracassou. Abel diz a Filipa que a afastará da Boaz. Rosa e Jaques discutem por conta de Abel. Castanho repreende o comportamento impulsivo de Marlon. Jaques se insinua para Filipa, e Tânia flagra os dois.

Segunda-feira, 19 de maio

Jaques tenta despistar Tânia, que nota o interesse do marido por Filipa. Leo faz uma sugestão para a coleção de Filipa, e Samuel gosta. Filipa tenta falar com Nina. Rosa questiona Abel sobre o conhecimento de Jaques sobre sua condição. Abel pede que Samuel esqueça as ideias de Leo sobre a coleção de Filipa. Marlon se culpa pelo erro na operação, e Jussara o acolhe. Ryan pede ajuda a Lucas para deixar a prisão. Lucas nota o interesse de Kamila por Marlon. Leo pede que Davi se afaste. Leo perde o sapo de Sofia. Dara se encanta ao ver Jeff na batalha da criação. Jussara desfalece nos braços de Kamila.

Terça-feira, 20 de maio

Jussara agradece a Kamila por salvar sua vida, e Marlon se encanta. Filipa se livra do sapo de Sofia. Abel conversa com Filipa, que sofre com a situação de sua vida. Dara fracassa em sua apresentação na batalha, mas garante a Jeff que se reerguerá. Pam teme que Kamila magoe Leo ao se relacionar com Marlon. Dedé conta aos colegas da escola que Marlon vai namorar sua mãe. Danilo se insinua para Filipa. Filipa reúne sua coleção em caixas. Marlon e Kamila se aproximam ainda mais.

Quarta-feira, 21 de maio

Kamila se preocupa com Dedé ao iniciar um romance com Marlon. Jaques embriaga Filipa, e demonstra seu interesse nela. Danilo confessa a Manuel que deseja trabalhar como motorista por mais um tempo. Marlon repreende uma atitude de Castanho, que se irrita com a insubordinação. Filipa abraça Abel, e se sente abalada com a presença de Jaques. Leo leva Dedé para brincar com Sofia. Abel conversa com Danilo sobre Filipa. Tânia vê a garrafa de uísque e deduz que Jaques tenha aprontado alguma. Dedé comenta com Sofia que Marlon é namorado de Kamila, e Leo ouve. Alan alerta Marlon sobre Castanho. Tânia confronta Jaques.

Quinta-feira, 22 de maio

Jaques confessa que Filipa dormiu em sua casa, e Tânia se irrita. Abel decide patrocinar uma peça de teatro de Filipa, que fica exultante. Dara e Jussara pressionam Marlon a responder às mensagens de Kamila. Leo fica sentida com a aproximação de Marlon e Kamila. Tânia oferece um jantar a Ricardo, para provocar Jaques. Marlon pede que Leo supere a morte de Sophya. Leo se reaproxima de Davi. Danilo ajuda Filipa a escolher a peça que irá montar. Rosa confronta Abel sobre o patrocínio a Filipa. Leo pede um beijo a Davi. Dara retorna à batalha de rima, e Jeff gosta. Rosa, Abel e Samuel flagram Davi e Leo juntos no carro dele.

Sexta-feira, 23 de maio

Leo implora que Abel não a demita. Samuel repreende Davi. Jussara e Manoel acompanham a batalha de rimas de Dara e Jeff. Abel expulsa Davi de sua casa e afirma que está na hora de o filho crescer. Aori reconhece Lucas como irmão de Ryan. Lucas é despejado. Jussara repreende Dara por mentir. Davi pede abrigo a Ayla, e Gisele se incomoda. Lucas confronta Marlon e Kamila sobre a suposta traição a Ryan. Lucas pede que Marlon deixe Ryan usar seu endereço para sair da prisão. Sofia afirma a Leo que Samuel está com ciúmes de Davi. Ayla reclama de Abel ter expulsado Davi de casa. Lucas conta a Ryan que Marlon e Kamila estão namorando.

Sábado, 24 de maio

Ryan se enfurece com Marlon e liga para confrontar o amigo. Leo convida Davi para sair, mas ele declina. Alan aconselha Marlon a se afastar de Ryan e ter atenção com Kamila. Marlon garante a Lucas que ajudará Ryan a sair da prisão. Sofia convida Leo para brincar em sua casa, e Samuel a recebe. Rosa se confunde na cozinha, e Samuel percebe. Tânia beija Jaques pensando em Ricardo. Jaques provoca Samuel. Rosa faz novas confusões e acaba se perdendo nas ruas.