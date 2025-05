Rafael Cardoso desabafa sobre ausência dos filhos após separação: 'Sofro'

Rafael Cardoso surgiu com eletrodos no corpo em um vídeo compartilhado em suas redes sociais na noite de hoje. O ator fez um desabafo sincero sobre saúde mental, saudade e o momento delicado que vem enfrentando desde a separação em 2022.

O que aconteceu

Ator falou sobre a falta de contato com os filhos Aurora, 10, e Valentim, 6, frutos do casamento de 15 anos com Mari Bridi. A influenciadora obteve uma medida protetiva contra ele, que nega as acusações de agressão. "Hoje é um daqueles dias... Não consegui dormir direito e já estava com o coração daquele jeito que parece que não vai sair da garganta, de saudade", desabafou Rafael Cardoso.

O ator continuou falando sobre a saudade que sente dos filhos. "Se a saudade tivesse nome para mim era Aurora e Valentim. Quase dois anos já. Eu sofro, mas no futuro, a falta, a gente sabe quem sente. O quanto é importante a presença. Que isso termine logo", completou ele.

Rafael também compartilhou um momento com a filha caçula, fruto do relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz. "Graças a Deus tenho essa luz do sol que me ensina e ajuda a amenizar (a dor) nesses dias de saudade", disse, emocionado ao lado da caçula que o acompanhava no vídeo.

O ator revelou ainda que tem focado em seu bem-estar físico e emocional. "Hoje segui cuidando de mim. Estou aqui cheio de eletrodos, fazendo meu exame de rotina do meu coração, para me cuidar. A vida não vai parar para os problemas que a gente tem. Vai ser resolução de problema um atrás do outro, mas aquilo que a gente tem de falar e botar para fora a gente não pode deixar de fazer ou a gente cria uma série de doenças", comentou.