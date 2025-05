Prisão e violência: relembre o histórico de polêmicas de Chris Brown

Preso na manhã de hoje no Reino Unido, Chris Brown, 36, coleciona acusações de violência durante a carreira.

Relembre as polêmicas

Cantor agrediu Rihanna, sua namorada na época, que apareceu com o rosto desfigurado. Chris e a cantora começaram a namorar em 2007 e, dois anos depois, a agressão aconteceu.

Eu realmente acertei ela. Com o punho fechado, dei um soco e isso rasgou o seu lábio. Quando vi, fiquei em choque. Chris Brown, no documentário "Welcome to My Life"

Chris Brown teve o visto negado devido à agressão. O rapper faria uma turnê em 2010, pelo Reino Unido e Irlanda, contudo, não foi possível realizá-la.

Outra ex-namorada também alegou ter sido espancada. A modelo Karrueche Tran afirmou, em tribunal, que recebeu mensagens com ameaças de Chris e que teria levado socos no estômago, além de ter sido empurrada escada abaixo. No entanto, nenhum boletim de ocorrência foi registrado na época.

O cantor se envolveu em uma briga em uma boate. Com ele estavam Drake e o jogador de basquete Tony Parker. Oito pessoas ficaram feridas após a confusão. Sete anos após o incidente, Chris Brown e Drake recriaram a briga no clipe de "No Guidance", uma parceria entre os dois.

Em 2014, Brown foi preso por outra agressão. Ele e seu guarda-costas brigaram com dois homens do lado de fora do W Hotel, em Washington. Na época, ele passou 36 horas na prisão. Em 2014, Chris se declarou culpado e cumpriu dois dias de detenção. "Gostaria de dizer ao tribunal que sinto muito", afirmou na época.

17.mar.2014 - Usando um uniforme prisional Chris Brown (esq.) aparece em audiência em tribunal na Califórnia, ao lado do advogado, Mark Geragos Imagem: Lucy Nicholson-Pool\Getty Images

Acusado de estupro, ele também foi preso em Paris, em 2019. Denunciado por uma mulher de 24 anos, Brown e outros indivíduos foram detidos sob as acusações de estupro qualificado e crimes relacionados a narcóticos.

Uma mulher também disse ter sido sua vítima de Chris em uma das festas de P. Diddy. No doc "Chris Brown: A History of Violence", Jane Doe alegou que o cantor a estuprou em 2020 em um iate de Diddy em Miami. Os advogados de Brown disseram que as acusações de Doe eram inventadas.

A ex-Fazenda, Liziane Gutierrez, também foi vítima do cantor. A brasileira recebeu indenização de US$ 70 mil do cantor. Ela entrou com um processo contra o músico em 2016. Liziane alegou ter sido agredida por Brown enquanto tirava o celular de sua bolsa para fazer uma foto em uma festa realizada no quarto dele, em um hotel de Las Vegas.

Ele já fez ameaças até ao sósia brasileiro nas redes sociais pela "imitação". "É muito ridículo tentar me imitar Parece que você tem um cromossomo a menos. Seja você mesmo, meu mano. Você nunca vai ser eu! Então pare com isso antes que eu te dê uma surra", disse o artista em comentário no Instagram.