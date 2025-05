Poderoso? Escorraçado por Raquel, Ivan escolhe novo destino em 'Vale Tudo'

No capítulo desta quinta-feira (15) em "Vale Tudo" (Globo), Ivan fica indignado com as acusações de Raquel. Mais tarde, ele é recebido com hostilidade por Raquel na inauguração de seu restaurante. Serão cenas que marcarão o fim do namoro entre os dois.

Logo após, Maria de Fátima avisa a Odete que conseguiu separar a mãe de Ivan, objetivo do plano da ricaça.

Enquanto isso, Heleninha fica animada ao saber que Ivan estará presente no campeonato de xadrez em sua casa.

Em breve, Ivan se aproxima ainda mais de Heleninha, com quem se casará. A união representará também uma mudança drástica na vida do personagem, que ganhará status social e financeiro.

Ivan (Renato Góes), Raquel (Taís Araújo) e Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda neste capítulo: Celina hospeda Laís e Cecília em sua casa. Maria de Fátima se mostra interessada no campeonato de xadrez, e Afonso acaba a convidando. Marco Aurélio pede ajuda a Cláudia para encontrar sua mala com os dólares, e descobre que Rubinho pode ter etiquetado a mala errada.

Freitas é orientado por Marco Aurélio a vasculhar a vida de Raquel.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.