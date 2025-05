Power Couple: Casal dispara e parcial UOL mostra chance de virada em 3ª DR

A 3ª DR do Power Couple 2025 (Record) está formada! Um dos três casais vai deixar o programa hoje como o menos votado: Gretchen e Esdras, Gi Prado e Eros ou Carol e Radamés. Confira o que diz a parcial UOL sobre a disputa:

O que diz parcial

Em parcial coletada às 21h30 (Horário de Brasília) de hoje, dois casais ainda disputam voto a voto as primeiras posições da enquete. No programa, é eliminado quem é menos votado.

Carol e Radamés eram os líderes da enquete. O casal colocado na DR pelas Esferas do Poder de Francine e Júnior somava 38,82%.

Na cola dos dois, aparecia Gretchen e Esdras. Os dois somavam 34,95%.

Gi Prado e Eros estavam em terceiro, mas bem acima do que apareciam na parcial anterior. Eles apareciam com 26,23% dos votos, bem acima dos 19% do início do dia.

O casal menos votado será eliminado na edição ao vivo de hoje do Power Couple. O programa vai ao ar após "Reis", às 22h30, segundo a programação do r7.