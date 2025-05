Nova grade 'raiz' do SBT tem Bacci, Christina Rocha, Bom Dia & Cia e dorama

O SBT comunicou oficialmente, nesta quinta-feira (15), uma nova grade de programação com novidade no infantil, jornalismo e entretenimento. A emissora de Silvio Santos (1930-2024) anunciou a contratação do evangelista Deive Leonardo, o apresentador Luiz Bacci, repatriou a apresentadora Christian Rocha e passa a investir em programação infantil para resgatar o "modelo raiz" do canal.

Acho que mais que uma grade é um reposicionamento, é voltar a nossa essência, é o SBT raiz. É um pouco daquilo que a gente viu, viveu e tenho certeza que faz parte da história de todo mundo aqui. É muito difícil mesmo que você não assistia SBT na sua casa, não ter participado de alguém momento, não ter se relacionado com alguém programa.

Daniela Beyruti, presidente do SBT

Daniela Beyruti, presidente do SBT Imagem: Rogerio Pallatta/SBT

Nova programação do SBT

Apresentado por Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano, o SBT informou que a nova grade de programação entrará no ar em três etapas. A partir de 26 de maio, os seguintes programas estarão dando o pontapé no "projeto raiz" do canal:

4h45 - SBT Manhã - Apresentação de Darlisson Dutra

7h - Primeiro Impacto - Apresentação do Marcão do Povo

9h - Bom Dia e Companhia - Apresentação Patati e Patatá

11h - Alô você! - Apresentação Luiz Bacci

13h - Chaves - Seriado

13h45 - Caverna Encantada - Novela

14h15 - Usurpadora - Novela

14h45 - Casos de Família - Apresentação de Christina Rocha

Luiz Bacci é apresentado oficialmente como contratado do SBT Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

A segunda etapa da programação do SBT terá o pontapé oficial em 2 de junho. O retorno do jornalístico Aqui Agora e a estreia de série do universo de dorama são as novidades:

15h30 - Fofocalizando - Apresentação de Gaby Cabrini, Gabriel Cartolano, Leo Dias e Cariúcha

16h45 - Meu amor das estrelas - Dorama

17h45 - Eternamente apaixonados - Novela mexicana

18h45 - Aqui agora - Apresentação Felipe Macedo e Dani Brand

A terceira fase da nova grade de programação do SBT terá estreia a partir de 9 de junho. A linha de conteúdo show noturna do canal também terá mudanças:

19h45 - SBT Brasil - Apresentação de Cesar Filho

20h45 - As Filhas da Senhora Garcia - Novela

21h45 - Programa Ratinho - Apresentação Carlos Massa (novo horário)

A partir das 22h45, o SBT terá programas diferentes de segunda a sexta:

Segunda-feira: No Alvo (estreia de novo programa)

Terça-feira: SBT Repórter

Quarta-feira: Arena SBT

Quinta-feira: A Praça É Nossa

Sexta-feira: Tela de Sucessos

Na sequência, o SBT terá os programas The Noite com Danilo Gentili, Operação Mesquita e SBT PodNight. Aos sábados, os programas "Sábado Animado com Silvia Abravanel", "Eita, Lucas", "Esquadrão da Moda" e o "Sabadou" seguem na grade de programação do SBT. Aos domingos, Celso Portiolli, Rebeca e Patrícia Abravanel permanecem.

Retornos de infantil, jornalismo e entretenimento

O SBT decidiu resgatar a programação infantil na grade diária após a paralisação na pandemia. Assim, o Bom Dia & Cia retorna e terá apresentação da dupla Patati e Patatá — além da promessa do desenho "A Turma do Silvinho".

Patati e Patatá comandará o Bom Dia e Cia no SBT Imagem: Rogerio Pallatta/SBT

Falar com as crianças sempre foi o SBT. Eu lamentei quando o infantil saiu do ar, tenho certeza que meu pai também. Foi num momento muito infeliz. Queremos resgatar este universo. Vamos ter um aplicativo o Fun Kids, o +SBT também terá conteúdo para elas e teremos duas horas de programação infantil. O SBT estava desconfortável sem a parte infantil. Queremos fazer a Turma do Silvinho e explorar tudo o que a gente tem de acervo em material. Daniela Beyruti

Quase quatro meses após deixar a Record, Luiz Bacci foi apresentado oficialmente no SBT. O jornalista está de volta ao canal após 15 anos para comandar o jornalístico Alô, Você!.

A sensação era de um filho deixando a casa do pai para desbravar o mundo, fazer mais reportagens e ter mais desafios antes de ocupar uma vaga em rede nacional... Alô Você estreia dia 26, às 11h da manhã. É um horário que cabe todos os tipos de conteúdos. Teremos o factual, mas teremos o bom humor, mistério, que eu adoro, enfim.

Luiz Bacci

O programa Casos de Família voltou a grade de programação do SBT. Após ser extinto em 2023, a atração terá o retorno da apresentadora Christina Rocha.

O SBT está retornando com uma base raiz. A vinda do [Luiz] Bacci, do Patati Patatá, o SBT precisa reconquistar o público que perdeu um pouquinho. Nunca é tarde. Todos unidos, o mais importante é firmar. Ouviu, Dani [Beyruti]? Sem tirar nada do ar. Tem que ter persistência. É uma reconquista. Christina Rocha