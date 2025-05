Netflix confirma 4ª temporada de 'Bridgerton' e continuações

A quarta temporada de Bridgerton será lançada em 2026, com foco em Benedict (Luke Thompson), segundo filho da família fictícia britânica, anunciou a Netflix. Além da quarta temporada, o streaming confirmou que a série terá ainda a quinta e a sexta temporadas, que ainda não possuem data definida de estreia.

Após a temporada de Penelope Featherington e Colin Bridgerton, a história será agora centrada na vida de Benedict e sua dificuldade em estabelecer relacionamentos como o dos irmãos, até ele encontrar a "Dama de Prata", interpretada por Yerin Ha (Sophie Baek), durante um baile de máscaras de sua mãe e sua vida sofrer uma reviravolta.

Com oito episódios, a série da produtora Shondaland com a Netflix é filmada em Londres, Reino Unido, e conta com Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton) e Luke Newton (Colin Bridgerton) no elenco.

As três temporadas já lançadas ocupam o Top 10 de séries mais populares da Netflix, além do spin-off Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton, que também dominou o ranking global.