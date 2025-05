México processa empresa de mídia por vídeo de pirâmides de youtuber

(Reuters) - As autoridades mexicanas entraram com um processo contra uma empresa que, segundo elas, trabalhou com o popular youtuber MrBeast, depois que ele produziu um vídeo nas antigas pirâmides do país que violou os termos de autorizações concedidas pelo governo.

O Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH) disse em uma postagem na noite de quarta-feira que havia dado a uma empresa que representa MrBeast, que tem 395 milhões de assinantes no YouTube, a permissão para filmar nos locais, mas não para monetizar o vídeo.

MrBeast, que se chama James Donaldson, publicou um vídeo em 10 de maio intitulado "I Explored 2000 Year Old Temples" (Explorei templos de 2.000 anos). Na legenda, o youtuber agradece às autoridades locais, incluindo o INAH, por permitir que ele filmasse, além de promover produtos.

O INAH afirmou que estava entrando com o processo contra uma empresa chamada Full Circle Media.

"A permissão concedida à Full Circle Media (...) não autorizava (...) o uso de imagens do sítio arqueológico para anúncios com fins lucrativos de marcas privadas", disse o INAH.

A Reuters entrou em contato com uma empresa de produção local com esse nome, mas não obteve uma resposta imediata. A MrBeast também não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

No vídeo, MrBeast e sua equipe sobem em pirâmides e exploram túneis escondidos em Campeche e Yucatán, no sul do país. Eles são acompanhados por vários guias, incluindo uma pessoa que usa um colete do INAH.

"Não acredito que o governo está nos deixando fazer isso", disse MrBeast em um momento do vídeo.

(Reportagem de Rafael Escalera Montoto; edição de Kylie Madry e Joe Bavier)