Maria Prata nega proposta para divulgar casa de apostas: 'Nem por 15 mi'

Maria Prata disse que negou uma proposta para divulgar uma casa de apostas.

O que aconteceu

Esposa de Pedro Bial recebeu a oferta por um aplicativo de mensagens. Ela expôs o caso em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira.

Jornalista recusou o convite, indicando na mensagem que não o faria "nem por R$ 15 milhões". Na legenda do post, ainda ressaltou: "Vestida com meu moletonzinho rosa, reforço: nem por todo dinheiro do mundo".

Senado solicitou o depoimento de influenciadores na CPI das Bets nesta semana. Virginia e Rico já se apresentaram na CPI que investiga a influência de jogos on-line de apostas e prováveis lavagens de dinheiro.