Mara Maravilha admite 'paranoia' que a obriga fazer exames mensais

Mara Maravilha, 57, disse ter uma "paranoia" que a faz se submeter a um check-up geral todo mês para analisar sua saúde.

O que aconteceu

A cantora disse se atentar aos sinais que seu corpo emite. "Quando minha respiração e meu coração começam a disparar [é sinal] de que tem alguma coisa desafinada, e faço meus exames. Para ter ideia, tenho uma paranoia. Se deixar, faço exames todos os meses. Não é de três em três ou de seis em seis meses, todo mês quero fazer um check-up geral", declarou durante participação no podcast Não Minta pra Mim.

Ela explicou que não sabe o porquê dessa necessidade de exames mensais, mas que sua saúde está normalizada. "É um pouco de hipocondria, mas graças a Deus tenho uma saúde maravilhosa. Sou uma pessoa saudável, mas ando meio assim, não sei se é a idade. É a vivência".

Mara Maravilha também contou que decidiu desacelerar profissionalmente para ficar mais ao lado da família e dos amigos. "Eu amo o contato, olho no olho, o abraço, o carinho verdadeiro [do público], mas eu cansei da estrada, do avião, de hotéis diferentes, de estar longe de casa, do meu travesseiro. Não é que cansei da minha carreira, cansei dessa parte. Cansei da falta de final de semana, de não saber o que é um sábado, um aniversário, uma festa importante com amigos, família e eu nunca estava".

Mara é casada com Gabriel Torres desde 2016, e os dois adotaram Miguel Benjamin em 2020.