Luiza Ambiel grava vídeo de sexo com ex-ator de 'Malhação': 'Já tá no ar'

Luiza Ambiel, 52, anunciou a produção de um vídeo de sexo com Diogo Venturieri, 43.

O que aconteceu

A colab erótica entre os dois já está disponível no perfil da ex-Banheira do Gugu no Privacy. "Se tem foto com o carioca quarentão, é porque o vídeo já tá no ar!", anunciou ela, por meio do Instagram.

Além de produzir conteúdo adulto, Diogo Venturieri também é ator e já participou de "Malhação" (Globo). A série bíblica "Reis" (Record) e a novela "Volta por Cima" (Globo) são outras produções em que ele também atuou.

O anúncio de mais essa 'estripulia' de Ambiel deixou seus seguidores alvoroçados. "Sempre uma caixinha de surpresa", ironizou um internauta, nos comentários do post. "Arrasou, Luiza. Maravilhosa!", enalteceu outro. "Foi 'no pêlo'?", quis saber um terceiro, usando a gíria para sexo sem preservativo.