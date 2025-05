Leão: Cauã Reymond tenta limpar própria imagem ao romper com BETs

Cauã Reymond decidiu desistir de seu contrato com uma casa de apostas em meio a CPI das Bets, que investiga influenciadores como Virginia Fonseca e Rico Melquiades por sua relação com estas empresas. Este foi um dos temas do Splash Show, apresentado por Leão Lobo e Yas Fiorelo, desta quinta-feira (15).

O ator, que está no ar em "Vale Tudo", desistiu de um contrato com a empresa Bateubet. Segundo dados da revista Piauí, o ator tinha uma parceria em que receberia 22 milhões de reais por ano. Ele começou sua relação comercial com a casa de apostas em maio de 2024.

Segundo Yas, apesar de ser um valor de contrato muito alto, esse tipo de relação pode prejudicar a credibilidade do ator. Leão acredita, inclusive, que este movimento de Cauã de se desvincular da empresa é uma forma de deixar sua imagem mais limpa para o público.

É bacana a atitude dele. Neste momento, além dele romper e não fazer mais, a notícia desse acontecimento, desse rompimento, devolve uma certa credibilidade para ele e um certo entendimento do quanto esse problema é sério no país

Leão Lobo

