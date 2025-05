Karol Conká é anunciada no Castro Festival ao lado de Linn e Boombeat

O Castro Festival anuncou apresentação de Karol Conká com participações de Linn da Quebrada e Boombeat em 21 de junho, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

O que aconteceu

Evento ocorre na semana da Parada LGBTQIAP+. A apresentação será no palco Colors e promete encontro das três forças criativas do rap e da música brasileira, reforçando o protagonismo de artistas LGBTQIAP+ no evento.

Karol Conká será uma das headliners do festival. Com Linn da Quebrada e Boombeat, show reúne três artistas de forte expressão na cena do rap nacional e comunidade LGBTQIAP+ em encontro inédito pensado para o festival, que ocorre no centro de São Paulo.

Convidando Linn da Quebrada — que retorna aos palcos após internação — e Boombeat — artista reconhecida por seu trabalho na música urbana —, Karol Conká deve cantar sucessos como "Tombei" e "Dilúvio": "Estou muito empolgada por dividir o palco com duas artistas de enorme importância e relevância no cenário musical. Juntas, vamos entregar uma apresentação inédita, cheia de energia e emoção."

Para Lily Scott, idealizadora do Castro Festival ao lado de João Felipe Villanova, a proposta da apresentação reflete o que o evento busca: "Essa colaboração é um reflexo direto da nossa curadoria e dos encontros culturais que acreditamos. São artistas que transformam o palco em espaço de discurso, experiência e conexão real com o público."

Ney Matogrosso também é atração do Castro Festival Imagem: Divulgação/Nômade

O Castro Festival chega à sua edição 2025 com expectativa de reunir até 15 mil pessoas no Mês do Orgulho. A programação deste ano conta com dois palcos: Colors, voltado ao pop, performances drag e expressões corporais, e Twin Peaks by Smirnoff, dedicado à música eletrônica.

Nomes como Ludmilla e Ney Matogrosso já foram anunciados. Os ingressos para o festival já estão à venda, com preços a partir de R$150,00 sem taxas. A compra pode ser feita pela plataforma Ingresse.

Line-up Castro Festival

Palco Colors: Ludmilla; Karol Conká convida Linn da Quebrada e Boombeat; Ney Matogrosso; e Urias

Palco Twin Peaks by Sminorff: Eli Wasa; From House to Disco (Bruna Ferreira e Livia Lanzoni); Valentina Luz; Sergio Amorim; e Nat Valverde.

Serviço - Castro Festival 2025