Kami se apaixona por homem proibido em 'Dona de Mim'

No capítulo de sexta-feira (16), da novela "Dona de Mim" (Globo), Ryan conta para Durval que Yuri pode ajudá-lo a deixar a prisão.

Dedé se perde de Kami, e Marlon ajuda a procurá-lo. Marlon salva Dedé de um acidente, e Kami se encanta por ele. Leo se incomoda com a proximidade entre Marlon e Kami, e Pam nota.

Abel desiste de sair com Filipa, que se apoia em Danilo. Rosa, Filipa e Abel decidem fazer uma festa de aniversário para Sofia. Marlon comenta com Danilo que não quer magoar ninguém se envolvendo com Kami.

Ryan vê uma publicação na rede social de Pam, em que Marlon dança com Kami. Leo chega com Dedé e transforma a festa de Sofia. Abel convida Leo para voltar a trabalhar em sua casa.