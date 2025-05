Joe Don Baker, astro da franquia '007', morre aos 89 anos

Joe Don Baker, que estrelou "Com as Próprias Mãos" e filmes da saga "007", morreu aos 89 anos.

O que aconteceu

Ator morreu em 7 de maio e a família fez um comunicado ontem. A informação foi confirmada pelo TMZ.

A causa da morte do artista não foi revelada. Crescido no Texas, serviu no Exército e, depois, se mudou para Nova York para estudar atuação.

Joe Don Baker fez mais de 50 filmes em sua carreira. "Cabo do Medo" (1991), "007 contra GoldenEye" (1995) e "Com as Próprias Mãos" (2004) foram alguns de seus sucessos.