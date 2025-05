Daniela Beyruti anuncia que Íris Abravanel fará pausa na carreira

íris Abravanel vai dar uma pausa na carreira de escritora de novelas. A informação foi dada pela filha, Daniela Beyruti, presidente do SBT, durante a coletiva de imprensa que apresentou a nova programação da emissora.

O que aconteceu

Daniela afirmou que o SBT fará uma pausa na produção de novelas inéditas. O motivo, segundo ela, é dar um tempo para a autora Íris Abravanel se recuperar do luto pela morte do marido Silvio Santos, fundador da emissora. "Minha mãe vai entrar de férias. A gente deu um tempo pra ela poder digerir tudo e poder voltar a escrever", revelou Daniela.

A presidente do canal também explicou como ficará a grade após o fim da novela que está em exibição. "Provavelmente vamos ter, depois de A Caverna Encantada, alguma coisa para cobrir esse espaço até começarmos a próxima produção". Ainda na oportunidade, Daniela divulgou que a novela será deslocada para a faixa das 13h45.

Daniela também comentou sobre o impacto emocional da perda do pai e como isso influenciou até no slogan da emissora. "Somos a TV mais feliz do Brasil, graças a Deus. Mas eu não consegui colocar esse slogan este ano, porque ainda tem uma dorzinha no nosso coração. Então a gente falou: 'Vamos ser a TV mais querida do Brasil'. E isso eu acho que combina com a gente", disse.