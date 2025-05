Imprensa americana divulga 1ª foto de Zuri, filha de Ludmilla e Brunna

Ludmilla e Brunna Gonçalves compartilharam na tarde de hoje a primeira imagem da filha Zuri, que nasceu ontem em uma maternidade de Miami, nos Estados Unidos. A imagem foi publicada com exclusividade pela revista americana People.

O que aconteceu

Mesmo com o registro emocionante, o rosto da bebê foi mantido coberto. Ludmilla e Bruna optaram pela privacidade.

Este é o primeiro filho do casal, que celebrou a nova fase com palavras emocionantes. "A chegada de Zuri mudou tudo. Nosso amor, que já era imenso, se multiplicou", disse o casal à imprensa americana. "Estamos vivendo um momento de muita alegria e realização, como se estivéssemos no paraíso. Hoje, se alguém me perguntar o que é amor, eu sei responder. Eu sei explicar", finalizaram.