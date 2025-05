Grávida, Raissa Barbosa vai parar no hospital após cair de escada

Grávida, Raissa Barbosa passou pela emergência do hospital após se acidentar em escada.

O que aconteceu

A influenciadora passou por um susto após cair de uma escada. "Hoje era dia de conhecer a maternidade onde provavelmente meu bebê vai nascer, mas o plano mudou completamente. A visita acabou acontecendo... mas na emergência.", escreveu ela em seus Stories do Instagram.

A artista contou que não deu muita importância para o acidente, mas que quando viu um hematoma no braço, correu para o hospital. "De manhã acabei caindo da escada e, como achei que não tinha sido nada de mais, cancelei a visita e fiquei em casa de repouso. Só que quando acordei, vi meu braço roxo, fiquei muito preocupada e vem correndo pra maternidade", disse.

A ex-participante de 'A Fazenda' publicou uma foto mostrando o machucado no braço. "Caí por cima do braço, e protegi a barriga, o impacto foi todo no braço", continuou.

Após um tempo em observação, Raissa recebeu alta e disse que ela e o bebê estavam bem. "Peguei alta e agora vou descansar. Obrigada pelas menagens! Está tudo bem, graças a Deus!", finalizou.

Grávida, Raissa Barbosa vai parar no hospital após se cair de escada Imagem: Reprodução/Instagram