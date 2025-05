'Fiquei zangado com o que ele fez': Benzema lembra polêmica com Vini em doc

Karim Benzema é um dos entrevistados do documentário "Baila, Vini", lançado hoje pela Netflix, e não fugiu de uma polêmica que envolveu o brasileiro em 2020.

O que aconteceu

Para mim, naquela partida, ele não fez as coisas bem. Mas não é que fiquei zangado com ele. Eu fiquei zangado com o que ele fez em campo, porque sei que ele poderia fazer melhor.

Karim Benzema

Durante uma conversa com o lateral-esquerdo Mendy na porta do vestiário, o então camisa 9 do Real Madrid reclamou do desempenho do brasileiro, sugerindo que eles deveriam evitar passar a bola para Vini. "Ele está jogando contra", disse o francês na época.

O fato ocorreu no intervalo da partida contra o Borussia Monchengladbach, válida pela primeira fase da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2020/2021. "São coisas normais do futebol, não é nada horrível. É como um irmão mais novo, eu posso dizer essas coisas a ele", analisou francês no documentário.

Vini Jr. também lembrou conversa com Benzema logo após o episódio. "Ele disse aquilo de cabeça quente e queria me ajudar, queria ajudar a equipe. Benzema sabia do meu potencial. Ele sempre foi um dos jogadores que mais me ajudaram."

Vini e Benzema formaram dupla importante para o Real Madrid após a polêmica, conquistando a Liga dos Campeões na temporada seguinte. "Quando começávamos um jogo, sabíamos que faríamos a diferença se um jogasse pelo outro. E isso é muito importante para a nossa química em campo. Ele só cresceu depois dessa discussão."

O francês também revelou conselho dado a Vinicius. "Não fale com os árbitros ou com as pessoas. Você precisa fazer seu trabalho em campo".

Benzema defende atualmente o Al-Ittihad, clube da Arábia Saudita, enquanto Vinicius Júnior segue no Real Madrid. Em 2024, o brasileiro foi eleito melhor jogador do mundo pelo Fifa The Best.