Final feliz? Cinco casais se acertam no último capítulo de 'Tieta'

Cinco casais se acertam e ficam juntos no último capítulo de "Tieta" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

No capítulo final da novela, que será exibido na sexta-feira (16) no Vale a Pena Ver de Novo, vários casais ficam juntos, eles são: Carol (Luiza Tomé) e Osnar (José Mayer), Filó (Cristina Galvão) e Artur da Tapitanga (Ary Fontoura), Carmosina (Arlete Salles) e Gladstone (Paulo José), Leonora (Lídia Brondi) e Ascânio (Reginaldo Faria) e Imculada (Luciana Braga) e Ricardo (Cássio Gabus Mendes).

Osnar termina tudo com Tieta (Betty Faria) após descobrir que ela era prostitua na cidade grande. Com isso, a protagonista decide voltar sozinha para São Paulo, e o homem reata seu romance com Carol.

Carol (Luiza Tomé) e Osnar (José Mayer) em 'Tieta' Imagem: Reprodução/Globo

Após matar Arturzinho (Marcos Paulo), Artur da Tapitanga foi salvo por Filó, que fez um dos empregados da fazenda assumir o crime e fugir. Depois desse ato, a funcionário exige se casar com o patrão e se torna a nova mandachuva do local.

Filó (Cristina Galvão) e Artur da Tapitanga (Ary Fontoura) em 'Tieta' Imagem: Reprodução/Globo

Carmosina entra em trabalho de parto e tem uma menina. Após o nascimento da criança, Gladstone pede para ela ser a última mulher de sua vida e eles ficam juntos.

Carmosina (Arlete Salles) e Gladstone (Paulo José) em 'Tieta' Imagem: Reprodução/Globo

Ascânio acaba aceitando o passado de Leonora e os dois dois voltam a morar juntos. Imaculada e Ricardo também deixam todas as desavenças de lado e se casam nas cenas finais.

Ricardo (Cássio Gabus Mendes) e Imaculada (Luciana Braga) em 'Tieta' Imagem: Reprodução

Depois de todos os casais se ajeitarem, a última cena da trama mostra moradores de Santana do Agreste reunidos para a abertura do circo comandado por Bafo de Bode (Bemvindo Sequeira). Até mesmo Tieta (Betty Faria) retorna de São Paulo para o grande evento em sua cidade natal como convidada ilustre.

Nos últimos momentos da novela, uma tempestade de areia atinge Santana do Agreste. Vinda de Mangue Seco, ela cobre totalmente a cidade onde se passa a trama. A cena deixa a entender que todas as pessoas presentes no local foram tragadas pelo desastre natural.

Tempestade de areia atinge Santana do Agreste em 'Tieta' Imagem: Reprodução/Globo

A reprise de "Tieta", novela de 1989, escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.