Em meio à CPI, 'Vale Tudo' expõe vício em tigrinho e personagem cai na lama

Na semana em que o Senado ouviu Virginia Fonseca e colocou a CPI das Bets na mídia, o remake de "Vale Tudo" vai mostrar como os jogos virtuais podem prejudicar as finanças de uma pessoa.

O que vai acontecer

Em cenas previstas para os próximos capítulos, Vasco (Thiago Martins) vai perder o dinheiro da pensão do filho, Jorginho (Rafael Fuchs), ao apostar em jogos virtuais, os populares "tigrinhos". O personagem vai viver período complicado com sucessivas derrotas e vai parar "na lama".

Thiago Martins antecipou o vício do personagem em apostas online durante entrevista para Splash. "Ele não é um cara do mal que não quer pagar a pensão, mas se enrola ao sonhar e querer viver de samba —e, principalmente, pelo vício no jogo, nas bets, o famoso tigrinho. O Vasco fala do brasileiro atual, o brasileiro de 2025. Traz assuntos importantes para a atualidade".

Isso acontece após Lucimar (Ingrid Gaigher) entrar na Justiça para regularizar a guarda do Jorginho (Rafael Fuchs). Na trama, ela conta com o apoio de Daniela (Jéssica Marques), que é estudante de direito.

Ao receber a notificação judicial, Vasco tira satisfação com a ex-mulher e pergunta como ela teve coragem de fazer isso com ele. Vasco diz que vai reivindicar seus direitos como pai, deixando Lucimar preocupada.

Numa noite, Vasco surge bêbado no seu posto de trabalho e resolve gravar um vídeo polêmico. Ele reclama de sua situação com Lucimar e expõe questões pessoais na internet. Lucimar descobre o vídeo e confronta Vasco, acusando-o de ser irresponsável e de não cumprir suas obrigações como pai.

Ao descobrir que o porteiro estava bebendo em serviço, a síndica do prédio decide demiti-lo por justa causa. Para completar: Vasco acaba sendo expulso da sua própria banda de pagode e é "cancelado" na internet.

Sem emprego, sem banda e cancelado, Vasco volta a cuidar das vagas de carros no bairro enquanto não aparece outra oportunidade. A derrocada final é perder dinheiro em jogos online.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.