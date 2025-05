Eike acusa Radamés de homofobia no Power Couple: 'Ninguém entendeu'

Na tarde de hoje, após uma treta generalizada na casa, Eike acusou Radamés de fazer um comentário homofóbico no Power Couple 2025 (Record).

O que aconteceu

Eike comentou com Gretchen no início da tarde sobre o assunto. "Você soube do comentário homofóbico que ele [Radamés] fez que a gente não quis entrar nesse mérito?"

Gretchen se surpreendeu. "Não! Isso é até crime hoje."

O ator explicou. "A gente nem quis falar sobre isso, mas deve se falar. Ele virou pra gente [maridos] no camarim e falou um de um jogador que estava esperando pra entrar na banheira do Gugu com uma gostosa e chegou a Pepê e Neném. E começou a rir, debochando dessa situação."

Eu fiquei calado, ninguém entendeu. Ficou todo mundo calado e ele ficou com uma cara de bunda e morreu a situação. Eike

Eike completou. "Pra mim, isso é um comentário totalmente homofóbico."

Gretchen apoiou o amigo. "Esse é um momento que tem que expor tudo.