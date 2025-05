Davi Brito lança marca e leva 'rasteira' ao tentar lucrar com 'calabreso'

Davi Brito fez uma grande mobilização nas redes sociais para anunciar sua estreia no mundo dos negócios com o lançamento da marca DeGuê?, uma loja de roupas com estampas de memes que o campeão do BBB 24 atribui a si mesmo. O problema é que seu início na carreira de empresário já começou mal, e ele se viu obrigado a suspender a inauguração do negócio após se envolver em mais um caso judicial, com acusação de enriquecimento ilícito e "roubo" de propriedade intelectual.

O que aconteceu

A maior parte das peças colocadas no catálogo da loja de roupas de Davi trazia estampas com referências ao bordão "calma, calabreso", que ele ajudou a popularizar em sua participação no BBB 24. O problema é que a expressão foi criada pelo humorista Toninho Tornado, que registrou a marca no Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) no ano passado, e impede que qualquer pessoa lucre com sua obra sem o seu consentimento.

Davi, que é estudante de direito, não se atentou à necessidade de pedir uma liberação judicial ao criador do bordão e se apropriou dele. Imprimiu nas estampas de camisetas e blusas da DeGuê? diversas variações da expressão "calma, calabreso". As peças que seriam vendidas teriam 100% do lucro direcionado ao novo empresário.

Como o campeão do BBB 24 fez um grande alarde, prometendo a inauguração de sua loja para a última segunda-feira, Toninho Tornado tomou conhecimento, acionou seus advogados e, imediatamente, emitiu uma notificação extrajudicial para barrar a comercialização de itens que contivessem a expressão que ele criou.

Davi Brito nunca pediu qualquer autorização para trabalhar com a marca 'calma, calabreso'. Isso fere a marca do Toninho. O bordão dele está registrado desde fevereiro de 2024, e ele já é muito conhecido por conta deste bordão.

Jefferson Tadeu Guilherme, advogado do humorista, em conversa exclusiva com Splash

Somente depois do envio da notificação extrajudicial, Davi nos procurou. Ele me ligou pessoalmente e se comprometeu a retirar do site de sua marca todas as peças de roupas que tivessem estampas relacionadas à marca criada por Toninho.

Acrescentou o advogado

Por conta desta notificação, Davi atrasou a inauguração de sua loja em dois dias, colocando os produtos à venda somente nesta quarta-feira. Em suas redes sociais ainda existem propagandas de peças de roupas com estampas que contêm a palavra "calabreso". Mas ao entrar no site, elas não aparecem na galeria de itens à venda.

Entre as estampas das peças no catálogo da marca, há apenas uma que faz alusão ao bordão da discórdia, usando a variação de um tipo de linguiça para tentar fazer humor: "Calma, Toscaneto". A camiseta em questão é vendida por R$ 69,90.

Produtos anunciados na loja de Davi Brito Imagem: Reprodução

A reportagem procurou Davi Brito por meio de suas redes sociais, email e assessoria de imprensa, mas ninguém se manifestou até a publicação deste texto. Tentamos contato com a loja, que chegou a iniciar uma conversa por meio de mensagens privadas no Instagram, mas tampouco tivemos um posicionamento sobre o uso indevido da marca.

Calabreso da discórdia

Esta não é a primeira vez que Toninho Tornado precisa reivindicar o uso de sua marca. No ano passado, quando o BBB 24 ainda estava em exibição, Mani Reggo tentou registrar a marca "calabreso" para usar no ramo alimentício e publicitário. Na ocasião, ela estava casada com Davi Brito e mantinha sua barraca de lanches em Salvador.

Ela também não obteve êxito, pois a equipe de Toninho Tornado agiu com rapidez para barrar a ação, alegando que ele usa a expressão desde 2018. Uma semana após o fim do reality show, Davi estava envolto no escândalo do término conturbado de seu relacionamento com Mani, e a cozinheira optou por desistir de vez do uso da marca, cessando a disputa judicial com Toninho.