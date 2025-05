Cissa Guimarães reúne filhos e netos nos bastidores de programa

Cissa Guimarães, 68, aproveitou o Dia da Família para fazer uma bela homenagem aos herdeiros.

O que aconteceu

A atriz e a apresentadora compartilhou uma foto ao lado dos filhos, Thomaz e João Velho, da nora, Andrea Brito, e dos três netos —José, Aurora e Filipa— no estúdio do Sem Censura (TV Brasil). "Meus amores, minha família!", legendou ela, no Instagram.

Nos comentários do post, os internautas elogiaram a bela família de Cissa. "Coisa mais linda vocês!", derreteu-se uma internauta. "Lindo demais", concordou outro. "Que demais essas fotos!", empolgou-se um terceiro.

Cissa Guimarães assumiu, em fevereiro do ano passado, o comando do Sem Censura. No ar desde 1985, o programa já foi apresentado anteriormente por nomes como Márcia Peltier, Leda Nagle e Vera Barroso.