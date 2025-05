Chico Barney: por que 'Vale Tudo' está tão próximo de 'Lost'?

Os novos episódios de "Vale Tudo" chamaram a atenção do público pela quantidade de temas sociais que foram tratados. Vício em apostas, casamento homoafetivo, crimes ambientais e a lista continua. Para Chico Barney, o bombardeio foi tamanho que ficou difícil acompanhar. Ele fala sobre o tema no Central Splash desta quinta-feira (15), acompanhado de Bárbara Saryne.

O apresentador do UOL acredita que a quantidade de temas sérios abordados no episódio exibido na quarta-feira (15) pode deixar o público sem entender nenhum dos debates —que são importantes. Para Chico, seria mais interessante diluir os assuntos em mais capítulos. Bárbara Saryne concorda.

Tudo isso aconteceu em um episódio de 28 minutos (…) Tem esse problema, na minha opinião drástico, que você não consegue aprender tantas lições de moral em um período tão curto

Chico Barney

As novelas estão se inspirando muito na linguagem das redes, com vídeos curtos. Mas se é para se inspirar então tem que se inspirar direito, com um bom algoritmo. Porque o algoritmo de Vale Tudo não está bom

Bárbara Saryne

Chico ainda compara que bombardear quem assiste com tantos temas diferentes dá a sensação de estar no fim de semestre da faculdade ou assistindo o final confuso da série "Lost", que até hoje causa revolta nos fãs.

É muita coisa. Eu acordei no meio da noite preocupado que eu não tinha estudado o suficiente sobre Vale Tudo (…) Eu estou me sentindo na escotilha do Desmond, e não era como eu queria estar me sentindo vendo Vale Tudo.

Chico Barney

