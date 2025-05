Maiores e melhores, BOYNEXTDOOR retorna e bate o próprio recorde de vendas

BOYNEXTDOOR fez seu comeback na última terça-feira com o quarto minialbum do grupo, "No genre". E, em dois dias, o grupo bateu o próprio recorde, com quase 800 mil cópias vendidas. A melhor estreia da banda.

Hanteo Album Chart -- Daily (25.05.13)



1. #BOYNEXTDOOR No Genre ? 708,558 copies

2. #tripleS ASSEMBLE25 ? 174,502 copies

3. #MEOVV MY EYES OPEN VVIDE ? 74,949 copies

4. #NCTWISH poppop ? 30,367 copies

5. #ELAST VERSUS ? 5,559 copies

6. #Jannabi Sound of Music pt.1 ?? pic.twitter.com/NEglp3BbUw -- KOREAN SALES (@koreansales_twt) May 14, 2025

O crescimento dos "vizinhos descolados" não é surpresa para quem acompanha o grupo desde o debut, em 2023. De 33 mil discos vendidos em um dia para mais de 700 mil em 2025, a administração da carreira deles feita pela KOZ (subsidiária da HYBE) é das mais inteligentes do mercado.

O grupo conta com seis integrantes que são competentes em todos os aspectos artísticos e estéticos que um consumidor de K-pop valoriza. Eles cantam bem, dançam bem, os rappers escrevem suas próprias letras, eles participam tanto da produção musical quanto das coreografias.

Nas performances do grupo, eles costumam cantar ao vivo e fazer questão de mostrar que o microfone está ligado. O famoso "mic ON" que os fãs tanto valorizam. Além das performances distintas, o grupo é entrosado e carismático, dando a impressão de estar na estrada há muitos anos e não há apenas dois.

Se o início da carreira deles foi marcada por questionamentos típicos da adolescência na sequência de discos "WHO?", "WHY?" e "HOW?", os dois últimos lançamentos foram uma virada de chave para uma nova fase do grupo, com "19.99" e, agora, "No genre".

Em pouco mais de 17 minutos e com participação dos membros em todas as seis canções (o disco possui sete faixas, porém uma é versão em inglês), o álbum traz faixas românticas com os membros dançando juntos ("123-78") enquanto falam sobre "Baby Georgia". A música abre o disco e já se destaca nos charts sul-coreanos.

Seguindo o próprio título do disco, sem gênero, o single principal de trabalho, "I Feel Good", é completamente diferente da música de abertura, num pop-rock caótico já característico deles, com coreografia divertida e Leehan se destacando nos falsetes.

A faixa preferida da maioria dos membros, "Step By Step" é daquelas músicas feitas para colocar em uma viagem de carro com o vento no rosto. E esse é o tom dessa nova etapa do grupo, que não perde a essência adolescente "da casa ao lado", mas que navega numa sonoridade mais madura, melódica e que tem tudo para crescer cada vez mais nos charts sul-coreanos, onde eles já se estabeleceram.

A canção "If I Say I Love You", que foi lançada anteriormente, se mantém estável por lá e foi tão bem recebida por público e crítica que possui duas versões. Ouça o disco aqui: