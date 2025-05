Resto da SpaceX? 'Bola de fogo' é vista no céu de várias cidades do Brasil

Moradores de cidades de Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás gravaram na noite de ontem a passagem de uma "bola de fogo" no céu.

O que aconteceu

Bola de fogo é resto de um foguete lançado há 11 anos. A Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon) identificou o objeto como sendo o corpo de um foguete Falcon 9 da Space X. O foguete foi lançado em 5 de agosto de 2014 e ficou em órbita como lixo espacial até decair e entrar na atmosfera ontem.

Fenômeno foi visto no céu de cidades como Brasília, Alvorada do Norte (GO), e Capelinha (MG). Também há registro de visualizações na região oeste da Bahia.

Lixo espacial percorreu 1.500 km em aproximadamente quatro minutos. A projeção de velocidade foi feita pelo astrônomo Marcelo Zurita, diretor técnico da Bramon. Segundo as projeções calculadas por ele, o objeto foi inicialmente percebido no céu de Brasília às 18h24 e desapareceu no céu da Bahia às 18h28.

Maior parte do lixo espacial se desintegra ao cruzar atmosfera. Não há até o momento registro de que peças do foguete tenham atingido o solo, mas isso não é descartado. "A maior parte [desse lixo espacial] se queima na atmosfera, mas há casos em que partes maiores podem chegar em terra.", explicou ao UOL o Cristóvão Jacques, do Ceamig (Centro de Estudos Astronômicos de Minas Geras).