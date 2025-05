Ator revela mudanças drásticas de Marlon após morte do pai em ‘Dona de Mim’

Himberto Morais, ator que vive o protagonista Marlon em "Dona de Mim", comenta os rumos do personagem após morte de Luisão (Adélio Lima).

O que vai acontecer

Morte repentina de Luisão é baque imenso para Marlon, que tinha o pai como grande amigo e conselheiro. "A perda do pai abala o Marlon profundamente. Ele acredita que agora é só ele que pode proteger a sua família. Esse trauma o coloca em um degrau mais perto de se tornar um homem", diz o ator.

Eu e o Adélio (Lima) criamos uma relação muito intensa e verdadeira, e só de pensar na possibilidade de não tê-lo mais no projeto, isso me tocava profundamente. Acabei levando esse sentimento para o Marlon Humberto Morais

Luisão (Adélio Lima) e Marlon (Humberto Morais) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Acontecimento faz o jovem repensar planos. A primeira decisão é desistir da mudança com Bárbara (Giovana Cordeiro) para os Estados Unidos, onde os dois iriam lutar kickboxing. Em conversa, ele avisa que não irá mais viajar, deixando a jovem completamente surpresa.

Marlon explica que precisa dar atenção para a mãe, Jussara (Vilma Melo), e a irmã Dara (Cecília Chancez), destruídas com a morte de Luisão. Barbara tenta convencê-lo a mudar de ideia, mas o lutador continua firme e deixa a namorada arrasada ao constatar que ele não priorizou o relacionamento.

Em conversa com Alan (Hugo Resende), Marlon descobre que ainda pode voltar para a Polícia Militar. Isso porque seu requerimento não foi enviado pelo mestre, que desejava que um dia ele retomasse o curso. Após uma passagem de tempo, acontece a formatura do rapaz. Ele ganha o troféu de melhor aluno da turma, e entrega a Jussara, que reage orgulhosa. Dara se emociona com a conquista do irmão e diz que o pai também estaria orgulhoso.

Marlon vai acabar entendendo que a polícia toma muito o seu tempo. E agora, um pouco mais maduro, quer cultivar uma amizade com a Leo Humberto Morais

Alan (Hugo Resende) e Marlon (Humberto Morais) em 'Dona de Mim' Imagem: Léo Rosário/Globo

E, como se não bastassem as mudanças na vida do agora policial, um novo romance está no ar. Apesar de ainda guardar sentimentos por Leo (Clara Moneke), com quem tem uma conversa bonita e madura após desistir de viajar, ele se aproxima de Kami (Giovanna Lancellotti), melhor amiga da ex-noiva, que se encanta depois que ele salva o filho dela, Dedé (Lorenzo Reis), de sofrer um acidente.

Marlon acha estranho no começo, mas vê nisso a possibilidade de viver o sonho de ser pai ou pelo menos tio. Assim, ele entende que o tempo passa e as coisas podem mudar Humberto Morais

Fora das telas, o ator já colhe frutos do sucesso do personagem. "Estou sendo reconhecido, e o mais comum é me perguntarem se eu luto, ou falarem que gostam muito de como eu estou fazendo o personagem. Eu fico muito feliz com o reconhecimento e o carinho. O sorriso de quem gosta e se toca com o que fazemos é o combustível que faz a chama interna arder", celebrou.