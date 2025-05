Assassino de influenciadora mexicana morta em live nem mesmo a conhecia

Valeria Márquez foi morta dentro de seu salão de beleza, enquanto realizava uma transmissão ao vivo para seus seguidores no TikTok.

O que aconteceu

A influenciadora foi assassinada após dois homens chegarem em seu estabelecimento em uma moto. As informações foram divulgadas pelo Ministério Público Estadual ao The New York Times.

Um dos criminosos usava uma máscara quando abordou Valeria para confirmar a identidade dela. De acordo com Denis Rodríguez, porta-voz do Ministério Público Estadual de Jalisco, ele só atirou após a influenciadora afirmar quem era.

Os homens fugiram em uma moto, enquanto a live foi encerrada por uma funcionária do salão. Assim que os investigadores chegaram na cena do crime, "ela ainda estava sentada na cadeira, onde ficou surpresa, com aquela boneca, a porquinha, ali mesmo em seus braços", relata Rodríguez.

Para os investigadores, os homens nem mesmo conheciam a jovem, a ponto de perguntá-la seu nome. Ainda não há suspeitos, mas o Ministério Público segue analisando as imagens das câmeras de segurança e as redes sociais de Valeria Márquez.

O ministério Público investiga o crime como potencial feminicídio. Crimes como este ocorrem quando uma mulher é morta por conta de seu gênero.

Crime transmitido nas redes sociais

Valeria, conhecida por dar dicas de beleza, estava fazendo uma live quando foi abordada. No vídeo, a influenciadora aparece olhando para a porta de seu estabelecimento.

Segundos depois, ela é morta com dois tiros. O primeiro acertou seu peito, enquanto o segundo atingiu sua cabeça.

Os disparos fizeram com que a influenciadora caísse morta diante da mesa. Toda a cena foi transmitida em suas redes sociais, sendo encerrada apenas momentos depois por uma funcionária do salão de beleza.