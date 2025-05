'Animale' é diferente de tudo que a gente anda assistindo

Se "A Substância" não fizesse tanto barulho, provavelmente o filme francês "Animale" não seria encaixado nessa recente e estranha categoria "body horror". É uma nomenclatura imbecil, porque já entrega que o filme apresenta cenas de metamorfoses corporais.

Entrando em cartaz nos cinemas, o longa da diretora Emma Benestan é uma mistura tão intrincada de gêneros que suas cenas aterrorizantes são apenas um de muitos ingredientes. É uma discussão sobre a luta solitária de uma mulher diante de um universo masculino que tenta desprezá-la. No caso, Nejma, uma jovem que quer ganhar a tradicional corrida de touros da região de Camargue.

Numa noite de excessos alcoólicos, ela é abandonada, desacordada, num campo de touros. A partir daí, fatos estranhos, muito estranhos, começam a acontecer.

"Animale" nunca cede aos desdobramentos lógicos da trama. Surpreende várias vezes, carregado por uma atriz incrível, Oulaya Amamra, num filme diferente de tudo que anda passando por aí.

"Animale", 2024

Direção Emma Benestan

Elenco Oulaya Amamra, Damien Rebattel, Viven Rodriguez

Classificação 16 anos

Onde nos cinemas (Trailer)

Já disponível na sua tela

Mais um brinquedo maligno de Stephen King

Uma das características recorrentes na obra do escritor Stephen King é a capacidade para incutir o mal em crianças, animais e coisas inanimadas. Nessa última categoria, sua obra-prima é "Christine, o Carro Assassino". Agora chega ao streaming um filme baseado em um de seus contos, sobre um macaco de brinquedo que atormenta uma mesma família por gerações. O filme é dirigido pelo filho do ator Anthony Perkins, de "Psicose". "O Macaco", 2024 | Direção - Osgood Perkins | Elenco - Theo James, Tatiana Maslany, Christian Convery | Classificação - 18 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+

Quando a vida vira de cabeça para baixo

Diretor sensível a histórias de protagonismo feminino, como demonstrou em "Dentro da Casa" (2012) e "Swimming Pool" (2003), o francês François Ozon conta mais uma história envolvente. A aposentada Michelle aguarda um encontro com o neto quando o destino a coloca diante de Vincent, filho de uma grande amiga, que acaba de sair da prisão. Ozon mais uma vez mostra como um lance fortuito pode mudar a vida de alguém. "Quando Chega o Outono", 2024 | Direção - François Ozon | Elenco - Hélène Vincent, Josiane Balasko, Ludivine Sagnier | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV, Amazon Video

O QUE ESTÁ BOMBANDO

Vince Vaughn recruta vovós em comédia de restaurante

Quando a gente observa a lista dos filmes mais assistidos no streaming, enredos engrandecedores com personagens idosas se destacam. Assim, é fácil entender por que "Nonnas" caiu rapidamente no gosto popular.

Diretor de filmes "fofos", como "Extraordinário" e "As Vantagens de Ser Invisível", Stephen Chbosky acerta a mão mais uma vez ao contar a história real de Joe Scaravella. Após a morte da mãe, ele decide abrir um restaurante italiano em Nova York. O grandalhão Vince Vaughn, famoso pelas comédias onde costuma interpretar espertalhões de bom coração, está bem à vontade no papel.

Para fazer o restaurante dar certo, ele quer imprimir ao cardápio comidas caseiras da Itália. Por isso, contrata uma equipe de vovós cozinheiras. No elenco, rostos bem conhecidos como os de Susan Sarandon, Lorraine Bracco e Talia Shire.

O filme não é aquela comédia tipicamente escrachada, mas é o registro muito bom de uma história divertida e muitas vezes comovente.

"Nonnas", 2025

Direção Stephen Chbosky

Elenco Vince Vaughn, Lorraine Bracco, Susan Sarandon

Classificação 12 anos

Onde Netflix (Trailer)

FIQUE DE OLHO

Atores e amigos, o escocês Ewan McGregor (dos filmes "Trainspotting" e "Moulin Rouge") e o inglês Charley Boorman (de "Excalibur") compartilham sua paixão por motocicletas com longas viagens atravessando países e continentes. Na quarta temporada da minissérie documental que dedicam a essas aventuras, tudo continua divertido. Eles são carismáticos e conseguem atrair gente interessante pelo caminho. "Long Way Home", 2025 | Criação - David Alexanian, Charley Boorman, Russ Malkin | Elenco - Ewan McGregor, Charley Boorman | Classificação - 12 anos | Onde - AppleTV+

PARA MARATONAR

"Billions" acertou duas vezes para se tornar uma das melhores series recentes. Primeiro, ao reunir os fantásticos Paul Giamatti e Damian Lewis como os protagonistas, lobos traiçoeiros que competem por bilhões em Wall Street. Em outro lance feliz, o incrível roteirista Andrew Ross Sorkin conseguiu criar uma série genial sobre finanças que não exige de quem assiste o menor conhecimento sobre o tema. "Billions", 2016-2023 | Criação - Brian Koppolman, David Levien, Andrew Ross Sorkin | Elenco - Paul Giamatti, Damian Lewis, Maggie Siff | Classificação - 16 anos | Onde - Paramount+

CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO...

Por que assistir a "Minha Mãe É Uma Sereia?"

Cher é uma mulher tão singular e uma cantora tão poderosa que muita gente não valoriza seu talento como atriz, mas ela é muito boa diante das câmeras. Principalmente em "Minha Mãe É uma Sereia", como a Senhorita Flax, nada convencional na educação das filhas, a adolescente Charlotte e a pequena Kate.

No auge do sucesso inicial na carreira, Winona Ryder é Charlotte, na dúvida entre seguir uma vocação religiosa ou dar vazão a um fogo sexual que pede passagem. Cristina Ricci, revelação de atriz infantil, faz Kate, que sonha em ser recordista de mergulhos e passa os dias treinando prender a respiração na banheira de casa.

Flax tem um namorado atrás do outro e, ao enfrentar problemas com algum deles, muda de cidade com as meninas. Elas, principalmente Charlote, não aguentam mais a vida nômade e querem arrumar um marido para mãe. Charlotte aposta então num caretão interpretado por Bob Hoskins, mas sua mãe só quer se divertir.

Este é um filme inteligente, que vai alegrar o dia de quem o assistir.

"Minha Mãe É uma Sereia", 1990

Direção Richard Benjamin

Elenco Cher, Winona Ryder, Christina Ricci

Classificação livre

Onde Mubi, Prime Video (Trailer)

Em Splash...

Brasil tem três filmes disputando em Cannes

O 78º Festival de Cannes começou na última terça-feira com três representantes do Brasil. Em mostras paralelas, o curta-metragem "Samba Infinito" e o documentário "Para Vigo me Voy!" estão em competição --o primeiro na Semana da Crítica e o segundo no Cannes Classics. O grande destaque, no entanto, é o filme "O Agente Secreto" (Kleber Mendonça Filho), que concorre ao principal prêmio: a Palma de Ouro.

"Premonição 6" quer arruinar o cotidiano

A saga "Premonição" é conhecida por transformar situações corriqueiras do dia a dia em um momento sinistro. O elenco de "Premonição 6: Laços de Sangue" revela que "arruinar momentos corriqueiros para o público" é o principal objetivo da série de filmes. "O objetivo deles [produtores], e nosso, é arruinar as coisas para as pessoas. É isso que nos propusemos a fazer", diz Anna Lore, intérprete de Júlia Campbell.

Sophie Charlotte ganha sotaque e "firmeza" alemã

"Virgínia e Adelaide" reconta a história de duas mulheres que revolucionaram a psicanálise no Brasil. A judia Adelaide Koch (Sophie Charlotte) foge da perseguição nazista na Alemanha e encontra refúgio no Brasil, onde conhece Virgínia Bicudo (Gabriela Correa), pesquisadora que se tornaria a 1ª brasileira a se submeter à análise psicanalítica e 1ª não-médica psicanalista no país.