Andressa Urach pausa agenda e revela crise de saúde mental: 'Não estou bem'

A influenciadora Andressa Urach anunciou hoje que decidiu cancelar completamente sua agenda de compromissos para as próximas semanas. Segundo ela, o motivo é a necessidade de priorizar a saúde mental diante de um momento difícil pessoal e profissional.

O que aconteceu

Anúncio foi feito em um perfil secundário criado pela influenciadora após ter perdido acesso à conta oficial. Urach publicou um desabafo sincero em que revela estar enfrentando crises de ansiedade e depressão. "Bom dia! Não estou bem! Peço desculpas, mas preciso cancelar toda a minha agenda das próximas semanas. Preciso descansar e cuidar da minha saúde mental", informou.

Na sequência, a ex-participante de A Fazenda compartilhou detalhes do que está sentindo. "Estou com dor no peito, dor nos ossos, vontade de chorar e dormir. Crise de ansiedade e depressão. Não tem nada a ver com falta de Deus. É decepção com o ser humano que é podre, traidor, ladrão e mentiroso", disparou.

A influenciadora também criticou o cenário social e político atual, além de deixar um alerta sobre experiências negativas que viveu no meio empresarial. "Mundo injusto, feito de pessoas hipócritas e essa porcaria de governo que nos coloca impostos abusivos onde milhares de empresas quebram diariamente. Dica para não ficarem na merda: não doem seu patrimônio para a igreja e nunca façam sociedade com ninguém se forem abrir negócios. Além de roubarem teu dinheiro, roubam tua saúde mental!!! E no final estão literalmente cagando para merda que fizeram em tua vida. Pagam de rico as tuas custas com o suor do teu trabalho", comentou.