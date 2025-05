Ex-BBB Ana Paula Renault é internada e passará por cirurgia de emergência

Colaboração para Splash, no Rio

A ex-BBB e influenciadora digital Ana Paula Renault precisou ser internada com urgência nesta semana após sentir fortes dores causadas por uma hérnia de disco.

O que aconteceu

Em suas redes sociais, ela explicou que passará por uma cirurgia emergencial na coluna. "Eu nunca fui internada na vida. Na terça-feira, tive uma crise por conta de uma hérnia de disco e corri para o pronto-socorro. Desde então, não me deram mais alta porque já estava com comprometimento neurológico. Meu pé esquerdo ficou bobo, está dormente até agora, e eu não sinto os dedos", relatou Ana Paula em um story no Instagram.

O diagnóstico apontou uma hérnia de disco de grandes proporções, afetando o sistema neurológico da ex-BBB. Os exames de imagem, segundo ela, deixaram os médicos "apavorados", o que motivou a decisão de realizar o procedimento com urgência. "Estou com uma dor escruciante", desabafou.